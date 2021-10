Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Tankstelle und versuchter Kioskeinbruch - Täter erbeuteten Zigaretten

Selm (ots)

In der Nacht zu Samstag (23.10.2021) sind nach bisherigen Ermittlungen zwei Täter auf das Dach einer Tankstelle an der Kreisstraße, Höhe Im Grünen-Winkel, geklettert. Hier schnitten sie ein Loch in das Dach und konnten so ins Gebäude einsteigen. Sie entwendeten zahlreiche Zigarettenschachteln.

Teile der Tat, die zwischen 1 Uhr und 4 Uhr begangen wurde, wurden von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Darauf sind zwei Personen mit folgender Beschreibung zu erkennen:

1. Person:

- vermutlich männlich - dunkler Kapuzenpullover - lange dunkle Hose - schlank - Kuhfuß in der rechten Hand - Rucksack auf dem rücken

2. Person:

- vermutlich männlich - heller Pullover - lange dunkle Hose - schlank

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

In der Nacht zu Sonntag (24.10.2021) haben Unbekannte versucht, die Tür zu einem Kiosk an der Waltroper Straße aufzuhebeln, was aber nicht gelang.

Hinweise auch hier bitte an die oben genannten Rufnummern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell