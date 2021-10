Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch - nach ersten Feststellungen nur Modeschmuck entwendet

Werne (ots)

Unbekannte Einbrecher haben in der Zeit von Samstagabend (23.10.2021), 19 Uhr, bis Sonntagmorgen (24.10.2021), 00.15 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Lytham-Sankt-Annes-Straße aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Räumen verschafft. Sie durchsuchten einige Schränke und Schubladen und entwendeten nach ersten Feststellungen etwas Modeschmuck.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

