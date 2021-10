Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Drei Brände - Brandstiftung wahrscheinlich

Kamen (ots)

Am Samstag (23.10.2021) wurde um 19:30 Uhr der Brand eines Altkleidercontainers an der Unnaer Straße/ Südkamener Straße in Kamen gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Gegen 19:50 Uhr wurde der Brand im Kamen Karree in Kamen auf dem Parkplatz eines Gartenhandels gemeldet. Hier brannte eine Miettoilette in voller Ausdehnung. Ein Unterstand für Einkaufswagen wurde durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Um 20:27 Uhr wurde ein Feuer in der Straße Mönnigshoffs Feld in Unna- Königsborn gemeldet. Hier wurden zwei Kunststoffmülltonen in Brand gesetzt. Auch dieses Feuer löschte die Feuerwehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Alle drei Brände befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Ob diese Taten mit den bereits berichteten Bränden in Unna im Zusammenhang stehen bleibt den Ermittlungen abzuwarten.

Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02307- 921 3200 oder 02303- 921 0 entgegen.

