POL-UN: Unna - Fünf Jugendliche setzten eine Mülltonne in Brand - Es entstand Sachschaden

Unna (ots)

Am Samstag (24.10.21) bemerkte eine Zeugin um 21:50 Uhr eine brennende Mülltonne auf dem Gelände der Kreissporthalle in der Platanenalle in Unna. Fünf tatverdächtige Jugendliche (einmal weiblich und vier mal männlich) flüchteten bei Erkennen der Zeugin fluchtartig in Richtung Innenstadt. Alle fünf Personen waren dunkel gekleidet, wobei eine Person eine weiße Kapuze trug. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, die Mülltonne ist jedoch völlig ausgebrannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Für Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, da die Mülltonne weit von Gebäuden entfernt stand. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02303- 921 3120 oder 02303- 921 0 entgegen.

