Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Carport durch Feuer völlig zerstört

Unna (ots)

Am Sonntag (24.10.21) erhielt die Polizei von der Feuerwehr um 00:15 Uhr Kenntnis von dem Brand eines Carport in der Untere- Husemannstraße. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr brannte der Carport in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei angrenzende Garagen wurden in Mitleidenschaft gezogen, ein Übergreifen auf Wohngebäude konnte jedoch verhindert werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

