Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Täter zünden zwei Mülltonnen an - Polizei sucht Zeugen

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Montag (25.10.2021) in Bergkamen zwei Mülltonnen angezündet. Die Rettungsleitstelle des Kreis Unna informierte die Polizei gegen 03.00 Uhr über die auf dem Fußweg der Straße Am Römerberg in Flammen stehenden Abfallbehälter. Die Feuerwehr Bergkamen-Oberaden löschte die beiden Mülltonnen, die fast komplett abgebrannt waren. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell