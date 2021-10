Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Auffahrunfall bei Wendemanöver

Karlsruhe (ots)

Beim Wendemanöver eines Pkw-Fahrers kam es am Donnerstagmorgen gegen 09:45 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein Fahrradfahrer auffuhr. Der 21-jährige Radfahrer verletzte sich leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro.

Luca Gamer, Pressestelle

