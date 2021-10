Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Unfall verursacht vier Stau

Karlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte ein 38 Jahre alter Lupo-Fahrer, als er am Freitagnachmittag auf der Bundesautobahn 5 in Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord aufgrund eines Fahrfehlers einen Unfall verursachte und dabei nur leicht verletzte wurde.

Gegen 16:15 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Pkw auf der A 5 von Heidelberg kommend in Richtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord erkannte er nach ersten Erkenntnissen die Ausfahrt z spät und kollidierte in der Folge mit einem Anpralldämpfer. Daraufhin wurde sein Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn abgewiesen. Hierbei prallte er mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw zusammen. Der Fahrer des Lkw versuchte noch mit seinem Gespann auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln und streifte dabei den neben ihm fahrenden Lkw.

Durch den Unfall wurde der 38-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und musste vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten des Lupos musste der rechte Fahrstreifen bis 16:15 Uhr voll gesperrt bleiben wodurch es zu einem Rückstau von etwa vier km Länge kam.

