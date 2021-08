Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Bienenvölker entwendet & Kasse in Schnellimbiss geplündert

Winnenden: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte sowie rund 5000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 7:15 Uhr an der Kreuzung Grüningerstraße / Max-Eyth-Straße. Eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer 42-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die VW-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Korb: Bienenvölker entwendet

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (20.08.2021) und Donnerstagnachmittag entwendeten bisher unbekannte Diebe insgesamt sieben Nistkästen samt Bienenvölker. Die Nistkästen waren im Gewann Schartach auf einer Wiese entlang der Kreisstraße 1911 zwischen dem Korber Kopf und Erbachhof aufgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Kasse in Schnellimbiss geplündert

Ein bisher unbekannter Mann begab sich am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr in einen Schnellimbiss und bestellte dort fünf Döner. Als der Mitarbeiter sich umdrehte, um die Bestellung zuzubereiten, öffnete der Mann die Kasse und entwendete aus dieser mehrere hundert Euro. Bei der anschließenden Flucht wurde der Dieb noch kurz von einem Mitarbeiter verfolgt, aber schließlich aus den Augen verloren. Der Täter soll ca. 20-22 Jahre alt und etwa 170-180 cm groß sein und kurze schwarze Haare haben. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen am Arm getragen haben. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Donnerstag gegen 11:15 Uhr fuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer an der Auffahrt Waiblingen-Süd auf die B14 in Richtung Aalen auf. Als er vom Beschleunigungsstreifen nach links wechselte, übersah er den Opel einer 19-jährigen und kollidierte mit dieser. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Über Zeugenhinweise konnte letztlich der geflüchtete Unfallverursacher ermittelt und gegen 12:30 Uhr in Fellbach angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille, weshalb dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

