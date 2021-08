Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wahlplakate beschädigt - Telefonkabel abgerissen und geflüchtet - Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Wahlplakate beschädigt

Im Bereich der Stiewingstraße, Willy-Brandt-Straße und Wilhelmstraße wurde zwischen Dienstag und Mittwoch eine Vielzahl von Wahlplakaten sämtlicher Parteien beschädigt, indem diese abgerissen bzw. mit Farbe übersprüht wurden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1270 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag um 08:45 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Tesla die Straße Vorderer Kirchweg und wollte nach links in die Waldhäuserstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen Mercedes eines 22-Jährigen, welcher seinerseits aus Richtung Heidenheimer Straße heranfuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Adelmannsfelden: Telefonkabel abgerissen und geflüchtet

Am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, die Ortsdurchfahrt Mäderhof. Hierbei wurde durch das Fahrzeug eine, über die Fahrbahn verlaufende, Telefonleitung herabgerissen und zwei Holzmasten umgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Lorch: Farbschmierereien

Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 08:15 Uhr, wurde der Eingangsbereich und der Pausenhof der Grundschule Waldhausen, in der Reinhold-Maier-Straße mit verschiedenen Schriftzügen besprüht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Ellwangen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Mittwoch um 13:20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter die Autobahn A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau erkannte der Sprinter-Fahrer zu spät, dass ein vor ihm fahrender 49-jähriger Opel-Lenker sein Fahrzeug aufgrund einer Tagesbaustelle abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Hierzu musste die Autobahn kurzfristig komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell