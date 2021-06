Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0439 --Polizei stellt hochwertiges Auto sicher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Flughafendamm Zeit: 09.06.2021, 18:00 Uhr

Am Mittwochabend stellten Einsatzkräfte in der Neustadt einen Maserati sicher. Sie hatten zuvor an dem Auto diverse Verstöße festgestellt.

Gegen 18:00 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei den Maserati in der Straße Am Brill, weil er ungewöhnlich laut war. Sie stoppten ihn schließlich in der Neustadt, um eine Kontrolle durchzuführen. Dabei stellten sie diverse Verstöße fest. So war die Plakette an der Auspuffanlage offensichtlich gefälscht und auch der Stempel der Hauptuntersuchung wies Auffälligkeiten auf. Bei der genaueren Kontrolle wurden fahrsicherheitsrelevante Mängel festgestellt, so dass dem 52-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und der Maserati sichergestellt wurde.

Die Einsatzkräfte fertigten außerdem Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell