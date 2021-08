Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Tunnel nach Unfall auf B14 gesperrt

Aalen (ots)

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstagmittag kurz vor 12 Uhr die B 14 in Fahrtrichtung Backnang. Im Bereich des Leutenbacher Tunnels kam er auf der schlüpfrigen Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte gegen die Tunnelwand. Anschließend drehte sich der Lkw und kam entgegen der Fahrtrichtung im Tunnel zum Stehen. Der Lkw-Fahrer blieb beim Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt, wurde aber zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Lkw sowie am Tunnel entstand Sachschaden in Höhe von ca. siebentausend Euro. Der Tunnel bleibt bis zur Bergung des Lkw in Fahrtrichtung Backnang gesperrt.

