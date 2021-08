POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Während des Einkaufs bestohlen - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Aufgefahren - eine Leichtverletzte

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 1029 auf Höhe Hofen ereignete. Gegen 16.30 Uhr musste ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine 30-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Während des Einkaufs bestohlen

Eine 85-Jährige wurde am Mittwochvormittag während ihres Einkaufes in einem Lebensmitteldiscounter in der Wilhelmstraße das Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin hielt sich zwischen 10.15 und 10.30 Uhr in dem Geschäft auf, wo ihr von einem Unbekannten aus ihrer Tragetasche die Geldbörse entwendet wurde. Der Täter erbeutete neben Bargeld auch die Bankkarte der 85-Jährigen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Bopfingen: 6000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmittag ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Zu spät bemerkte ein 25-jähriger BMW-Fahrer, dass ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad von der Landesstraße 1078 auf die Kreisstraße 3205 in Richtung Kirchheim abbiegen wollte. Er streifte das Zweirad, wobei dieses an der Achse beschädigt wurde. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Waldstetten-Wißgoldingen: Unfallflucht

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochvormittag 11 Uhr verursachte, als er einen in der Kaiserbergstraße geparkten Pkw beschädigte. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Schindelackerweg / Benzholzstraße übersah eine 62 Jahre alte VW-Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr den Ford eines 40-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand, erlitt der 40-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

