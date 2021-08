POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Metallstange auf Bahngleise abgelegt; Kripo bittet Zeugenhinweise - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Allmersbach im Tal: Motorrad beim Überholen übersehen

Auf der L 1120 zwischen Stöckenhof und Rudersberg ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Unfall. Ein 74-jähriger Toyota-Fahrer wollte kurz vor 7 Uhr auf Höhe eines dortigen Parkplatzes ein vorausfahrendes Baustellenfahrzeug überholen. Beim Spurwechsel nach links übersah er einen Motorradfahrer, der sich bereits im Überholvorgang befand und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Welzheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 75-jähriger Dacia-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 6.40 Uhr die L 1150 in Richtung Welzheim, als er bei Steinbruck in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort seitlich mit einem entgegengekommenen VW-Transporter zusammenstieß. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Schorndorf: Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts des "Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr"

Bei der Polizei wurde nachträglich ein Vorfall im Bahnbetrieb zwischen Schorndorf und Haubersbronn angezeigt. Dieser ereignete sich am letzten Freitag gegen 16.55 Uhr, als der Lokführer der Wieslauftalbahn in Richtung Rudersberg unterwegs war und etwa 300 Meter vor Haubersbronn ein Metallstück rammte, das auf den Schienen lag. Wie viele Fahrgäste sich zu diesem Zeitpunkt im Zug befanden oder ob bei der vom Lokführer eingeleiteten Notbremsung jemand verletzt wurde, ist nicht bekannt. Der aus Steuer- und Triebwagen bestehende Zug sowie die Gleise wurden beim Überfahren des Gegenstandes leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Das circa ein Meter lange Metallstück (U-Profil) wurde von der Polizei sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass grundsätzlich Züge beim Überfahren derartiger Gegenstände entgleisen können, weshalb ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Hierzu bittet die Kripo um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob Personen am Freitag dabei beobachtet wurden, wie sie das Metallstück zur Tatörtlichkeit, die zwischen Wiesen und Baumbeständen liegt, transportierten. Zudem ist die Herkunft des auf den Schienen abgelegten Gegenstandes unklar bzw. der Eigentümer unbekannt.

