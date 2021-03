Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf vom Wochenende 26.03. - 28.03.2021

Bendorf/Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verließen zwei Fahrgäste eines Taxis bei einem verkehrsbedingten Halt das Fahrzeug, ohne die Beförderungskosten zu entrichten. Am Samstagmorgen traf die Taxifahrerin die Personen zufällig an und hielt diese bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Am Samstagnachmittag ging auf hiesiger Dienststelle die Meldung über sogenannte Gaunerzinken ein. Vor mehreren Wohnhäusern seien diese mit Kreide auf den Boden gemalt. Als der Anrufer den aufgemalten Pfeilen folgte und am Ende des Weges ein Herz feststellte, konnte nunmehr von einer Liebesbotschaft ausgegangen werden.

