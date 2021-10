Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Teilsperrung der A5 bei Durlach aufgrund eines Verkehrsunfalls

Karlsruhe-Durlach (ots)

Zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 in Richtung Basel kam es am Donnerstag kurz nach 16.00 Uhr bei der Anschlussstelle Durlach. Der 25 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen beteiligten Fahrzeugs blieben unverletzt.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste der linke und mittlere Fahrstreifen zeitweilig gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird bei zwei Totalschäden auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Luca Gamer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell