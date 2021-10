Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Kriegsstraße gesucht

Karlsruhe-Ost (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die ein noch unbekannter Lastwagenfahrer bereits am Dienstag in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 17.15 Uhr in der Karlsruher Kriegsstraße nahe des Scheck-In-Centers beging, sucht die Verkehrspolizei Zeugen.

Nach den Feststellungen der Unfallfluchtermittler touchierte ein Schwerfahrzeug einen dort geparkten VW Touran und riss ihm die komplette Fahrzeugseite auf. Von dem Verursacher fehlt bisher jede Spur, obwohl ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

