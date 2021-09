POL-OG: Lauf

Polizeipräsidium Offenburg

Die Polizei nahm am Donnerstagabend einen 21-Jährigen fest gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der junge Mann, der an seiner Wohnanschrift aufgesucht wurde, versuchte zunächst zu flüchten, was jedoch nicht gelang. Er wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

