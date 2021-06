Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Leschede - Versuchter Einbruch am Sportplatz

Leschede (ots)

Am Sonntag vergangener Woche wurde festgesellt, dass Unbekannte versucht haben, den Wintergarten am Vereinsheim des FC 47 Leschede aufzubrechen. Offensichtlich hatten die Täter es auf den Kühlschrank mit Getränken abgesehen. Trotz massiver Hebelversuche scheiterten sie beim Versuch zwei Fenster gewaltsam zu öffnen. Die Beamten vermuten einen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Holzhütte am Beachvolleyballfeld an der Schule in Emsbüren. Hinweise nimmt die Polizeistation Emsbüren unter (05903)703190 entgegen.

