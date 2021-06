Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrerin leicht verletzt

Meppen (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie war gegen 10.15 Uhr auf dem für Radfahrer freigehaltenen Fahrstreifen in Richtung Nödike unterwegs. Als die Ampelanlage zur Wallstraße auf Grünlicht wechselte, zog ein bislang unbekannter Autofahrer nach rechts auf den Fahrradstreifen um an einem vor ihm nicht losfahrenden Fahrzeug vorbeizufahren. Die von hinten nahende Radfahrerin musste stark bremsen und kam dabei zu Fall. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

