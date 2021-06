Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigungen am Stadtteiltreff

Lingen (ots)

Zwischen Ende 2019 und Anfang 2020 wurden wiederholt Straftaten im Bereich der Terrasse des Stadtteiltreffs Stroot verübt. Seit Beginn dieses Jahres kam es nach einer mehr als einjährigen Pause erneut zu Sachbeschädigungen und Schmierereien durch Graffiti. Im Februar wurde die Wand im rückwärtigen Bereich des Gebäudes mit Farbe beschmiert und der Boden der Terrasse mittels eines Filzstiftes mit diversen Aufschriften versehen und beschädigt. Im Mai kam es dann unter anderem zu einem Einbruchversuch in den Schuppen des Gebäudes, bei dem Sachschaden entstand. In der Nacht vom 16. Auf den 17. Juni wurden dann erneut von unbekannten Tätern Graffiti an die Hauswand, eine Glastür und eine Jalousie aufgesprüht. Die Polizei Lingen nimmt unter der Rufnummer (0591)870 Hinweise entgegen.

