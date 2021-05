Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Sozialstation

Freiburg (ots)

Vermutlich über das vergangene Wochenende, 07.-10.05.2021, ist in eine Sozialstation in Weil am Rhein eingebrochen worden. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude in der Leopoldstraße. Sie gelangten gewaltsam in den Besitz eines Tresorschlüssels und stahlen aus dem Tresor einen größeren Bargeldbetrag. Auch eine Mitarbeiterkasse nahmen sie mit. Da die Einbrecher ihre Tat verdeckten, wurde der Diebstahl erst am Mittwoch bemerkt. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9797-0).

