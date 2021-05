Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Drei Männer kommen in Gewahrsam

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 13.05.2021, mussten in Lörrach drei Männer in Gewahrsam genommen werden. Alle drei verbrachten die Nacht in einer Polizeizelle. Zunächst kam am Mittwoch, gegen 20:25 Uhr, ein 32-jähriger nach einem Körperverletzungsdelikt in Gewahrsam, da sich dieser auch nicht im Beisein der Polizeibeamten beruhigte. Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit gerufen. Einer der Beteiligten, ein 60 Jahre alter Mann, schrie fortwährend herum und zeigte sich äußerst aggressiv. Gegen die Gewahrsamnahme wehrte er sich und beleidigte einen Polizeibeamten. Schließlich gegen 02:40 Uhr wurde die Polizei von einer Frau um Hilfe gerufen, da ihr Ex-Freund zur ihr ins Haus wolle. Der 22-jährige Mann musste auch in Gewahrsam genommen werden, da sich dieser völlig uneinsichtig zeigte und die Fäuste ballend sich gegenüber den Beamten aufbaute. Er musste überwältigt werden.

