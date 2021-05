Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Fehlalarm ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein Brandalarm wurde am Mittwoch, 12.05.2021, gegen 09.00 Uhr, in einem Wasserkraftwerk ausgelöst. Die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen rückte mit 12 Mann und drei Fahrzeugen an und überprüfte die Örtlichkeit. Es wird vermutet, dass bei Bauarbeiten ein Kabel verletzt wurde und dadurch der Alarm auslöste. Einen Brand lag nicht vor, verletzt wurde niemand.

