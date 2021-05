Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mülleimer in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Unbekannte zündeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12./13.05.2021, einen Mülleimer an der Bushaltestelle in der Feldbergstraße an. Der Mülleimer brannte komplett aus und wurde von der Feuerwehr Schopfheim abgelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

md/ma

