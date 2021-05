Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 12.05.2021, zwischen 15:00 Uhr und 15:12 Uhr, wurde ein geparkter Pkw, auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in der Carl-Kistner-Straße 3 in Freiburg, von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt.

Der Unfallverursache entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell