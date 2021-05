Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Unter Alkohol mit dem Fahrrad gestürzt

Freiburg (ots)

Alleinbeteiligt stürzte am Donnerstag, 13.05.2021, gegen 22.10 Uhr, ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Mountainbike. Er befuhr die Köchlinstraße in Richtung Bahnhof und bog nach links in die Scheffelstraße ein. Aufgrund der nassen Fahrbahn kam er ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Er trug keinen Helm und verletzte sich im Kopfbereich. Ebenfalls zog er sich Schürfwunden zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, eine Blutprobe wurde veranlasst. Am Mountainbike entstand kein Sachschaden.

