Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Lieferwagen gestohlen

Moers (ots)

Unbekannte stahlen am Donnerstag, in der Zeit von 12.40 und 13.04 Uhr, ein Lieferfahrzeug eines Paketdienstes an der Hülsdonker Straße in Moers. Sie entwendeten die Pakete aus dem Fahrzeug und stellten den Transporter im Anschluss auf einem Parkplatz an der Krefelder Straße ab.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, entgegen.

