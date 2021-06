Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Brand im Mehrfamilienhaus

Twist (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Georgstraße in Twist alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 18 Uhr zu einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Möglicherweise ist das Feuer im Bereich der Küche ausgebrochen. Der 46-jährige Mieter der Wohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Twist, Schöninghsdorf und Meppen waren mit neun Fahrzeugen und insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell