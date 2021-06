Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Autorennen vor Unfall?

Neubörger (ots)

Am Samstag vergangener Woche ist es an der Aschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines weißen Audi A 4 war gegen 17 Uhr in Richtung B 401 unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 45-Jährige die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi überschlug sich und blieb im Seitenraum liegen. Der Fahrer wurde hierbei verletzt. Zeugen teilten mit, dass sich der 45-Jährige zuvor ein Rennen mit einem weiteren Audi geliefert haben soll. Beide Beteiligten seien so rücksichtslos gefahren, dass eine entgegenkommende Autofahrerin stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit den beiden Audi zu verhindern. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell