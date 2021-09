Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Rollerfahrer verletzt, Verursacher flüchtet

Dörpen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es auf der Rägertstraße in Dörpen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Der Roller fuhr auf der Rägertstraße in Richtung B70. Von der Straße Gewerbegebiet Süd bog ein dunkler Kleinwagen auf die Rägerstraße ab und missachtete die Vorfahrt des Rollers, dessen Fahrer ausweichen musste und zu Fall kam. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 in Verbindung zu setzen. /mal

