Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lingen (ots)

Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Lingen wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Raffineriestraße in Lingen lebensgefährlich verletzt. Die 52-jährige Fahrerin eines VW Passat wollte von der Raffineriestraße nach links in einen Waldweg abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommen Motorradfahrer, der auf der Raffineriestraße in Richtung Innenstadt fuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge zog der Motorradfahrer sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13000 Euro geschätzt. /mal

