Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Autoscheibe eingeschlagen

Haselünne (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Samstagabend zwischen 20.40 Uhr und 22.45 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Citroen eingeschlagen. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines asiatischen Restaurants an der Lingener Straße. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961) 958700 entgegen. /mal

