Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schulgebäude beschmiert

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 30.08.21 und 06.09.21 beschädigten unbekannte Täter zwei Fassadenplatten und eine Scheibe des Schulgebäudes an der Taunusstraße durch Farbschmierereien. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen. /mal

