Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit von Montag, etwa 10.30 Uhr, bis Dienstagmorgen 7.00 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson von einer frei zugänglichen Baustelle an der Budapester Straße in Bad Bentheim. Die Platte war zwischen einem Bagger eingeklemmt, aber nicht zusätzlich gesichert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922) 9800 zu melden. /mal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell