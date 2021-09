Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Versuchter Wohnungseinbruch

Sögel (ots)

Am Dienstagabend versuchten Unbekannte, in ein Wohnhaus am Torffehnsweg einzubrechen. Sie hebelten an einem Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses. Dabei wurden sie durch den laut anzeigenden Hund der Hauseigentümer in die Flucht geschlagen. Täterhinweise nimmt die Polizei in Sögel unter (05952) 93450 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. /mal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell