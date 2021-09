Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Autofahrerin schwer verletzt

Lingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Haselünner Straße in Lingen wurde eine 57-jährige Lingenerin am Dienstag gegen 15.45 Uhr schwer verletzt. Sie fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Innenstadt, als ihr Auto von einem abbiegenden Sattelzug erfasst wurde. Der 31-jährige Fahrer des Sattelzuges beabsichtigte, nach links auf die B 70 abzubiegen und übersah den entgegenkommenden VW Golf. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. /mal

