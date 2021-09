Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradeigentümer gesucht

Beamte der Polizei Lingen haben am Dienstagmittag an der B124 ein jungen Pärchen auf einem Fahrrad kontrolliert. Dabei hat sich herausgestellt, dass das mitgeführte Winora Damenrad gegen 11.30 Uhr in Baccum gestohlen worden sein soll. Am Lenker befand sich ein sehr auffälliges grünes Zahlenschloss. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

