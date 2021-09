Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Einbruch in KiTa

Lorup (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Spielgeräteschuppen der Kindertagesstätte am Steenkenkamp eingedrungen. Sie traten die Tür ein, machten jedoch keine Beute. Vor dem Haupteingang der KiTa wurden im selben Zeitraum Getränkeflaschen zerschlagen. Vermutlich fand dort ein Trinkgelage statt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

