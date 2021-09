Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Versuchter Einbruch

Bawinkel (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht in ein Wohngebäude am Duisenburger Brink einzudringen. Sie schoben eine Jalousie nach oben und schlugen das dahinter befindliche Fenster ein. Betreten wurde das Haus offenbar nicht. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

