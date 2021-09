Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Flächenbrand schnell gelöscht

Papenburg (ots)

Am Montagnachmittag ist es in einem Waldstück an der Straße "Am Immenthun" zu einem Flächenbrand gekommen. Die Feuerwehren aus Dersum und Heede konnten die Flammen auf etwa 150 Quadratmetern schnell ablöschen. Die Brandursache ist unklar.

