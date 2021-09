Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schwarzer SUV nach Unfall flüchtig

Meppen (ots)

Am Montagmittag ist es auf der B402 zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, in dessen Folge mehrere Autos und ein Lkw beschädigt wurden. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV war gegen 13 Uhr in Richtung der Niederlande unterwegs. Im Bereich der Emsbrücke überholte er einen Lkw, obwohl sich Gegenverkehr näherte. Zwei Autofahrer mussten nach rechts ausweichen und beschädigten dabei ihre Fahrzeuge. Ferner kam es beim Wiedereinscheren des Verursachers zu einem Zusammenstoß mit dem überholten Lkw. Der Fahrer des SUV hielt nicht an und fuhr unumwunden weiter in Richtung der Niederlande. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

