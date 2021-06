Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Stadt- u. Landkreis Karlsruhe - Zahlreiche Überschwemmungen durch heftigen Starkregen

Stadt und Landkreis Karslsruhe (ots)

Kurz vor 23.00 Uhr setzte im Stadtgebiet und insbesondere im südlichen Landkreis heftiger Starkregen mit Gewitter ein. Im südlichen Landkreis liefen zahlreiche Keller voll, Gullydeckel wurden ausgehoben und Bäume blockierten mehrere Straßen. Im Bereich der BAB 8 und insbesondere in den Karlsbader Ortsteilen kam es zu starken Behinderung wegen massiver Fahrbahnüberflutungen und umgestürzter Bäume. Wegen einer Vollsperrung der BAB 8 musste der Verkehr in Richtung Stuttgart an der AS Karlsbad ausgeleitet werden. Aufgrund von Fahrbahnverunreinigungen waren die Umleitungsstrecken in Richtung Stuttgart nur eingeschränkt befahrbar. Ein entstandener Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

