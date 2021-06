Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Königsberger Straße im Karlsruher Stadtteil Waldstadt ein und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Die Einbrecher durchwühlten in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr etliche Schränke und Regale, nahmen Armbanduhren, Schmuck und Bargeld an sich und entkamen anschließend unerkannt.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell