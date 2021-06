Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf

B36 - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Graben-Neudorf / B 36 (ots)

Bei den Ermittlungen zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 36 in der Nähe von Graben-Neudorf sucht die Polizei noch Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Eine 45-jährige Frau war gegen 08.50 Uhr in ihrem Hyundai i40 auf der Strecke zwischen Friedrichstal in Richtung Graben-Neudorf unterwegs, als sie trotz Gegenverkehr von einem weißen Citroen Berlingo überholt wurde. Dieser Wagen konnte einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden nur durch das Wiedereinscheren vor der Geschädigten verhindern. In der Folge musste die 45-Jährige eine Vollbremsung durchführen, da es sonst zu einer Kollision mit dem Überholenden gekommen wäre. Das amtliche Kennzeichen konnte abgelesen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen oder weitere Betroffene werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07256 / 93290 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell