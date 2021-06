Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Seitenscheibe eingeschlagen und Mobiltelefon gestohlen

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Personaldienstleisters an der Buerschen Straße machten sich Unbekannte am frühen Mittwochmorgen an einem VW Tiguan zu schaffen. An dem blauen SUV schlugen der oder die Täter zwischen 00.30 und 04.55 Uhr eine Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginneren Münzgeld und ein Mobiltelefon. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 bei der Polizei in Osnabrück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell