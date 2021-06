Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Unter Drogeneinfluss mit abgemeldetem Pkw unterwegs

Hasbergen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:30 Uhr, erhielt die Polizei Georgsmarienhütte einen Hinweis auf einen verdächtigen Pkw in Hasbergen. Eine Funkstreife stoppte den gesuchten VW Golf letztlich auf der Lengericher Landstraße in Osnabrück-Hellern. Die Beamten gewannen schnell den Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Der 33-jährigen Frau aus Hasbergen wurde in einem Osnabrücker Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Am Pkw befanden sich falsche Kennzeichen, der grüne VW war bereits im Oktober 2020 außer Betrieb gesetzt worden. Folglich war das Fahrzeug weder versichert, noch wurden Steuern abgeführt. Drei Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige kommen nun auf die Dame zu.

