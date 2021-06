Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Betrügerinnen erbeuteten 20.000 Euro bei Senioren

Melle (ots)

Vor einer Woche, am 02. Juni, kam es in Melle zu einem Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen. Gegen 14 Uhr wurde eine 85-jährige Frau vor einem Lebensmittelmarkt für russische Spezialitäten in der Gesmolder Straße angesprochen. Zwei Frauen verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch und teilten ihr mit, dass ihre Tochter krank sei. Man bot der Seniorin an, gemeinsam ein Genesungsgebet zu sprechen. Dazu begleiteten die Frauen die 85-Jährige in die Beethovenstraße. Der Fußmarsch dauerte etwa 45 Minuten, die Seniorin nutzte einen Rollator. Angekommen an der Wohnanschrift, wurde eine Bibel hervorgeholt und man betete gemeinsam. Um weiteren Schaden vom Haushalt und der Tochter abzuwenden, sollten die im Haus befindlichen Bargeldbestände gesegnet werden. Das Geld wurde in ein Tuch gepackt, dann sprach man gemeinsam weitere Gebete. Die Seniorin und ihr Ehemann wurden angewiesen, drei Tage auf dem Geld im Tuch zu schlafen. Die beiden Frauen verabschiedeten sich derweil. Der Geschädigten kam die Sache nach einigen Stunden komisch vor, als sie das Tuch öffnete, fand sie nur Werbeprospekte vor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

1. Frau

- 60-70 Jahre alt - 165-170 cm groß - blonde Haare - dickliche Statur - sprach Russisch

2. Frau

- 40-50 Jahre alt - 165-170 cm groß - dickliche Statur - sprach Russisch

Die Ermittler der Polizei suchen nach Zeugen, denen die beiden Frauen aufgefallen sind. Insbesondere, als sie die 85-jährige Seniorin in die Beethovenstraße begleitet haben. Hinweise bitte an die Polizei unter 0541/327-3309 oder 05422/920600.

Gleichzeitig nimmt die Polizei diese Betrugstat zum Anlass, vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen zu warnen. Es ist nicht der erste Fall, bei dem betrügerische Annäherungen vor Lebensmittelmärkten für russische Spezialitäten stattfanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell