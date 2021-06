Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Saunagebäude brannte

Badbergen (ots)

Gegen 15:45 Uhr wurden am Dienstagnachmittag Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand in die Matschenstraße alarmiert. In Flammen stand ein ehemaliger Stall, der zur Sauna umgebaut worden war. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte einen Totalschaden der Inneneinrichtung aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden an dem freistehenden Nebengebäude wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand im Bereich eines Elektrogerätes ausgebrochen sein. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

