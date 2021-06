Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Hochwertiger Wohnwagen entwendet

Bad Laer (ots)

Zum Diebstahl eines hochwertigen Wohnwagens kam es in der Zeit von Freitagabend bis Dienstagmittag am Linnenkamp in Bad Laer. Der oder die unbekannten Täter brachen das Schloss einer Scheune auf und gelangten so an den Anhänger. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Wohnwagen der Marke "Dethleffs", Modell "EG/CT 001" in weißer Farbe. Zuletzt wurde der Anhänger mit dem Kennzeichen "OS-TO 205" geführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 60.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Wohnanhängers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05421/921390 oder 05401/879500.

